Cezaevi önünde çadır kurdular

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik kazasında, teleferik hattını işleten belediye şirketi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz'ün tutuklanma kararının ardından CHP'liler, adliye önünde ve il binası önünde açıklama yaptı. CHP'liler, Kocagöz'ün götürüldüğü Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde de çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın başkanlık ettiği bir heyet, Antalya'ya geldi. CHP İl Başkanlığı'nın çağrısıyla partililer, Antalya Adliyesi önünde bir araya geldi. Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, ilçe belediye başkanlarının bir bölümü ve çok sayıda partili, adliye binası önünde toplandı.