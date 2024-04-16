Gece kulübü faciasında rapor savcılığa ulaştı

İSTANBUL Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin itfaiyenin olay raporu savcılığa ulaştı. Raporda, işyeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edildiği vurgulandı. Ekiplerin mal kabul girişi, binanın otopark girişi üst bölümünde bulunan ofis penceresi ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisinden içeriye girerek müdahale edip yangını söndürdüğü ve ağırlıklı olarak mal kabul bölümünden kurtarma çalışmalarının devam ettiği anlatıldı.