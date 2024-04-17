Bursluluk sınavı giriş yeri öğrenme! meb.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELER?

a.Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

b. Sınavda 5, 6, 7, 8'inci sınıflar ve hazırlık sınıfına dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacaktır. 9, 10 ve 11'inci sınıflara ise sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.



ç. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

* Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.