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Haberler Yaşam Özal’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçti

Özal’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçti

HABER MERKEZİ
Özal’ın vefatının üzerinden 31 yıl geçti
Kurduğu Anavatan Partisi'nin (ANAP) 1983 genel seçimlerinden birinci çıkmasının ardından, 1989'a kadar Başbakanlık görevini yürüten ve TBMM tarafından 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti. Ölümünden 19 yıl sonra 2012'de "cinayet sonucu öldüğü" iddiaları üzerine otopsi için Özal'ın mezarı açıldı. Ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 19 yıl sonra mezarı açılan Özal'ın, kesin ölüm nedeni hala tespit edilemedi.
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