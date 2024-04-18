  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Özal kabri başında anıldı

Özal kabri başında anıldı

HABER MERKEZİ
Özal kabri başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31'inci yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada ihracata dayalı bir ekonomi hamlesi gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı" dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti üyeleri ve Özal'ın eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep Özal katıldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA