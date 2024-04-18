Özal kabri başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 31'inci yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesinde, dışa açılmada ihracata dayalı bir ekonomi hamlesi gerçekleştirmede büyük hizmetler yaptı" dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, siyasi parti üyeleri ve Özal'ın eşi Semra Özal ve çocukları Ahmet, Efe ve Zeynep Özal katıldı.