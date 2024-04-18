Randevu sorununa çözüm geliyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, randevu sorununu çözmek için alınacak olan yeni tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin, randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz" dedi.

Bakan Koca, Beştepe'de hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının en önemli konular arasında yer aldığını ifade ederek, "Randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre yüzde 20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek" diye konuştu.