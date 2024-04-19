22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi?

22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan'da okullar tatil mi? 22 Nisan'da resmi kurumlar açık oluyor mu? soruları araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 22 Nisan'ın da tatil veya yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. İşte yanıtı...
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. 22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için okullar eğitime devam edecek. Ayrıca bankaların da çalışma sürecinde bir aksama olmayacak.
Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
Resmi bayram günleri şunlardır:
1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.
D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.