22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi?

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. 22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için okullar eğitime devam edecek. Ayrıca bankaların da çalışma sürecinde bir aksama olmayacak.

Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.