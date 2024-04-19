Babasını tüfekle yaraladı: Döverek engelli yaptı

OLAY, 2021'de Bursa Osmangazi ilçesinde yaşandı. Annesi ve kardeşleri ile yaşayan Mehmet Ali Bulut, iddiaya göre ev meselesi nedeniyle tartıştığı babası ile sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıkınca Mehmet Ali Bulut, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanıp, kaçtığı evin tuvaletine kendisini kilitleyen Recep Bulut, muhtarı arayıp yardım istedi.

"ANNEM GÖREMİYOR"

İHBARLA olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Bulut hastaneye kaldırılırken, kaçan oğlu yakalandı. Mehmet Ali Bulut, işlemleri sonrası tutuklandı. Göğsünden ve el parmaklarından ağır yaralanan Recep Bulut ise hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Duruşmada savunma yapan Bulut, "Babam, yüzünden annem görme yetisini kaybetti. Küçükken dövdüğü için hem benim hem de kardeşlerimde yüzde 98 görme ve yüzde 35 işitme kaybı vardır" dedi. Kendi kazandığı para ile ev aldığını ve babasının evini elinden almak istediğini öne süren sanık Bulut, "Olay günü ruhsatsız tüfeğimi, annemin yaşadığı eve bırakmak için giderken yolda babamı gördüm. Geçmişte bana yaptıkları gözümün önüne geldi ve ateş ettim" diye konuştu.