Genç kızın organları 4 kişiye umut oldu

YALOVA'DA otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Melek Karakaş'ın (21), kazadan 3 gün önce bağışladığı organları, 4 kişiye umut oldu. Melek'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Çanakkale, Ankara, ve Bursa'da organ sırası bekleyen hastalara nakledilecek.

Yalova'da Ziya Ö. idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Sürücü Ziya Ö. yaralı olarak kurtulurken Melek Karakaş, hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza, 12 Nisan'da Yalova-Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

3 GÜN ÖNCE BAĞIŞLAMIŞ

DEVRİLEN motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş'ın, 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı.

Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek'in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, savcılık tarafından tekrar adliyeye çağrıldığı belirtildi.