4 askerin mirasçılarına Istiklal Madalyası verilecek

KURTULUŞ Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle: Mehmet oğlu Er Rüstem Gökçe - Oğlu Hayri Gökçe, Mirza oğlu Er Hızır Mirza - Kızı Hatice Karçaaltıncaba, Ali oğlu Çavuş Osman Cesur - Torunu Halit Cesur, Emirahmet Oğullarından Osman oğlu Er Mehmet Nokta - Torunu Ertan Yurdakul.