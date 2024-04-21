Şehit oğlu için anı odası yaptı

Ali Akdoğan, 2018 yılında TSK'nın Afrin Zeytin Dalı Harekatı operasyonunda, teröristlerle girilen çatışmada sırasında mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

'TESELLİ OLUYORUM'

AKDOĞAN'IN şehadetinin ardından acılı annesi Fatma Akdoğan, oturdukları evin odasını anı odası yaptı. Anne Akdoğan, şehidin doğumundan şehit olana kadar kullandığı eşyaları bir araya getirdi. Şehidin giydiği kıyafetler, aldığı karneler, askeri eşyaları, üniformaları, başarı belgeleri, fotoğrafları ve kişisel eşyalarının yer aldığı anı odasının ziyaret edilmesi anne Fatma Akdoğan'ı teselli ediyor.

Akdoğan, "Oğlum 10 Şubat 2018'de ise şehit düştü. Şehit olduktan sonra kıyafetleri tesbihlerini, evdeki eşyalarını buldukça daha kötü oluyordum. Çok büyük acı çünkü. Bunun üzerine eve anı odası yapmaya karar verdim. En azından çocuğumun eşyaları bir arada olsun, diye düşündüm. İçeride sürekli Kur'an okunuyor. Ziyaretçilerimiz geliyor. Tabi ki çok canım yanıyor ama, bir nevi böyle eşyalarının hepsini bir arada görüp acımı hafifletiyor. Üzüntüsü çok büyük, bunun yanı sıra şerefi de çok büyük. Ziyaretçiler geldikçe teselli oluyorum" dedi.