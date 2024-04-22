23 Nisan Salı 2024 bankalar açık mı? 23 nisanda bankalar hizmet veriyor mu?

Resmi tatillerde bazı sektörler resmi tatil izni yaparken bazıları da hizmet veriyor. Vatandaşlar 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı araştırmalar gündeme geldi. Bankada işlem yapmak isteyenler şimdiden arayışa geçti.
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
23 Nisan tarihinin resmi tatil olmasından dolayı bankalar kapalı olacak.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı