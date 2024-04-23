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Haberler Yaşam Microsoft’un yapay zekası fotoğrafları konuşturuyor

Microsoft’un yapay zekası fotoğrafları konuşturuyor

HABER MERKEZİ
Microsoft’un yapay zekası fotoğrafları konuşturuyor
MİCROSOFT'UN fotoğraftan video oluşturabilen yapay zeka uygulaması "VASA-1" ile deepfake (derin sahte) çıktılar üretmeye imkan sağlıyor. Microsoft'un yapay zeka aracı, fotoğrafları daha gerçekçi videolara çeviriyor. VASA- 1, herhangi bir fotoğrafı ya da çizimi alıp, var olan bir ses dosyası ile birleştirebiliyor. VASA-1, sahip olduğu yapay zeka ile fotoğraflardan yüz ifadeleri ve kafa hareketleri oluşturabiliyor. Uygulama, konuşmalara uygun ağız hareketleri üretebilirken fotoğraflara şarkı da söyletebiliyor.
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