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Haberler Yaşam YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS sonuç ekranı...

YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS sonuç ekranı...

ÖSYM tarafından 24 Mart tarihinde düzenlenen YDS sınavının sonuçları açıklandı. Sınava katılanlar 'YDS sonuç öğrenme' aramasını artırdı. İşte ÖSYM YDS sonuç öğrenme sayfası...

HABER MERKEZİ
YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS sonuç ekranı...

24 Mart tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilir.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

2024-YDS/1 SINAVI: CEVAP KâĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

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