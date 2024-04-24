YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS sonuç ekranı...

24 Mart tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilir.

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

2024-YDS/1 SINAVI: CEVAP KâĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.