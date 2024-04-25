Eski bakanın ölüm nedeni belli oldu

Spordan sorumlu iki dönem eski devlet bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Ali Yılmaz, Beşiktaş'ta Bebek Mahallesi Bodur Sokak'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Olay sonrası Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanılmadı. Evde kızının ifadesine göre Mehmet Ali Yılmaz'ın 25 gündür bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve evde dahi tekerlekli sandalye ile dolaştığı ve yatakta ölü olarak bulunmasından sonra korumasının kızına haber vermesi sonucu ölümünün kamuoyu ile paylaşıldığı kaydedildi. Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın cesedi evde yapılan ön incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlunun verdiği bilgiler ışığında ise Adli Tıptaki işlemlerin ardından cenazenin Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Konuyla ilgili ailesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yılmaz'ın vefatıyla ilgili ailesinden yapılan açıklamada, "Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik. Cenazesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir" denildi.