Öğretmene veli dayağına Bakan Tekin’den kınama

İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesinde bulunan Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisinin yerini değiştirdi. Okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmene yumruk attı. Kadın öğretmen, karakola giderek şikayetçi oldu. A.Ç. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını, çocuklar için özveriyle çalışan meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını kınadığını ifade etti. Tekin, elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını da temenni etti.