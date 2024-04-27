  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Öğretmene veli dayağına Bakan Tekin’den kınama

Öğretmene veli dayağına Bakan Tekin’den kınama

HABER MERKEZİ
Öğretmene veli dayağına Bakan Tekin’den kınama
İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesinde bulunan Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisinin yerini değiştirdi. Okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmene yumruk attı. Kadın öğretmen, karakola giderek şikayetçi oldu. A.Ç. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını, çocuklar için özveriyle çalışan meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını kınadığını ifade etti. Tekin, elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını da temenni etti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA