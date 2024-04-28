Depremzede anne kızı Fikriye’yi arıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde, Elbistan ilçesi Ebrar Sitesi'nde eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük (26) enkaz altında kaldı. Fikriye Aybüke Körük yaralı olarak kurtularak askeri uçakla İzmir'e sevk edildi. 10 Şubat tarihinde hastaneye giriş yaptığı öğrenilen Körük, burada iddiaya göre ayakta tedavi gördü. Tedavisi tamamlanan Körük, daha sonra hastaneden ayrıldı. Fikriye Aybüke Körük'ün hastaneden ayrılmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Her yerde kızını arayan Fadime Gökçe (56), yetkililerden yardım istedi. Polis ekiplerinin Gökçe'nin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından kızının bulunması için başlattığı çalışma ise sürüyor.