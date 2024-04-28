Fransa’da büyük şok! Ünlü maden suyunda bakteri çıktı

DÜNYACA ünlü Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edilmesi nedeniyle Fransa'da 2 milyon şişesi imha edildi. Fransa, İsviçreli Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Firma ise iki milyon şişeyi "ihtiyati tedbir olarak" imha ettiğini duyurdu. Yapılan incelemelerin ardından suyun çıktığı kaynağın işletimi durduruldu. Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor. Fransa basınında yer alan haberlere göre, ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın Güneydoğu'sunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği iddia ediliyor.