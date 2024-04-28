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Haberler Yaşam Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

Son dakika haberleri... Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Ege'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 28 Nisan Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ
Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Orta ve Doğu Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı! 28 Nisan Pazar hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

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