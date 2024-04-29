1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs’ta okullar, bankalar açık mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'na kısa bir süre kala tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs için tatil araştırması sürüyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi? Okullar ve bankalar açık olacak mı? İşte detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Çarşamba günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek. 2 Mayıs Çarşamba günü eğitim kurumları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

Emek ve Dayanışma Günü'nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar hizmet veremeyecek.

1 Mayıs Çarşamba günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.

Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak.