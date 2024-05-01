Emine Erdoğan, Türkiye Tohum Gen Bankası’nı ziyaret etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti. Geleceğe aktarılmak üzere saklanan binlerce tohumun bulunduğu merkezde endemik bitkileri yakından inceledi.

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YETKİLİLERDEN çalışmalar hakkında bilgi aldı, Türkiye'nin önemli bitki alanlarını harita üzerinde inceledi. Tohum Gen Bankası, Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki projeyi devam ettiriyor. Türkiye genelinde 64 merkezle çalışmalarını sürdüren Tohum Gen Bankası dünyanın en büyük üçüncü gen merkezi. Tarımda yerli ve milli üretimin güvencesi olan gen bankasında binlerce tohum saklanıyor. Banka, Emine Erdoğan tarafından başlatılan ata tohumu projesine de öncülük ediyor. Ziyaretinde yerel tohumlar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, bitki müzesini de ziyaret etti. Tohum temizleme makinesinin çalışmasını yakından inceledi. Gen Bankasına gelen tohumlar canlılıklarını belirlemek için çimlendiriliyor. Her tohum türü için farklı sıcaklık ve süre gerekiyor. 100 tohumdan 95'i çimlenmiş ise veri tabanı oluşturuluyor. 10 yılda bir canlılık testi yapılıyor.