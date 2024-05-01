Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Bahçeşehir'de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut (17) cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi'nde intihar etti. Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesi Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak tartışmaların son bulmasını istedi. Ancak talep hem savcılık hem de Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.