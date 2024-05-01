Türkiye en çok döner ve köfte yemeyi seviyor

TÜRKİYE genelinde, pos cihazlarından yapılan harcamaların özetiyle ilgili araştırma gerçekleştirdi. Yeme alışkanlıklarının öne çıktığı araştırmanın sonuçlarına göre, yeme-içme sektöründe en fazla kredi kartı harcaması döner ve köfte restoranlarında yapıldı. Türkiye'nin 2023'te yemek tercihlerini ortaya çıkaran araştırmaya göre, yıl boyunca kredi kartlarıyla en fazla döner ve köfte restoranlarında harcama yapılırken; sıralamayı kebap, pide, burger restoranları takip etti.

Yemek çeşitleri bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan şehirlerdeyse İstanbul, Kocaeli, Antalya burger restoranlarını seçerken, Ege ve Karadeniz illerinde pide restoranları tercih sıralamasında en üst seviyeye yerleşti. İç ve Doğu Anadolu'da döner / kebap sofralarda yerini alırken, Güneydoğu'da lahmacun diğer şehir ve bölgelere göre daha fazla tercih edildi.