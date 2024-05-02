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Haberler Yaşam Özlale canlı yayın aşkıyla evleniyor

Özlale canlı yayın aşkıyla evleniyor

FATİH ŞENDİL
Özlale canlı yayın aşkıyla evleniyor

NİKAH TEMMUZ'DA

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, haber spikeri Serap Belovacıklı ile iki ay sonra ile dünya evine giriyor.

Serap Belovacıklı

Seçim sonrası partisinden istifa eden Özlale, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan olmasının ardından İYİ Parti'ye geri dönmüştü.

YENİ ASIR'A yaptığı açıklamada evleneceğine dair haberleri doğrulayan Özlale, Belovacıklı ile aşklarının da seçim öncesinde katıldığı bir canlı yayında başladığını söyledi. Çift ,İstanbul'da yaşayacak.

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