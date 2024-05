121 günde 121 kadın cinayeti! Kaderleri ’kan’ ile yazıldı

HEPSİNİN ayrı bir hikayesi, ayrı bir dramı vardı. Hepsinin de tek arzuları yaşamak ve gazetelerin 3. sayfalarına haber olmamaktı. 2024 yılında 121 günde 121 kadın eski eşleri, boşanma aşamasında oldukları kocaları, erkek arkadaşları veya yakınları tarafından acımasızca katledildi.

2024'TE HAYATTAN KOPARILANLAR

VAHŞİ bir cinayete kurban giden, kiminin annesi, kiminin kardeşi, kiminin ise çocuğu olan kadınların isimleri şu şekilde listelendi: Minenur Ala, Gülcan Güneş, Emine Derviş, Tülay Tolu, Buse Demirkıran, Sultan Akgül, Selin Yalın, Sahure Dudu Bahçeci, Meltem Zengin, Yonca Kazan Çoşkun, Asya Can, Emine Boynueğri, Asya C., Buse Ateş, Suna Nursel Yılmaz, Türkan Abay, Kübra Kanat, Petek Aksak, Besra Kırmızı, Selma Çiftçi, Sevda Meşe, Tuğçe A., Naciye Cengiz, Neşe G., Emine Öztürk, Serap Yıldız, Esra Uşak, Hüsna Falay, İrem Falay, Seyide Cirit, Gülhan Esen, Esra Yılmaz, Kadriye Böçkün, Asude Helen Böçkün, Hamide Urkapu, Songül Kurt, Duygu Can, Salıma Omarova, Zeynep Bedir, Feray Balkan, İlayda Alkan, Ayşe İnceyol, Rukiye Angi, Mervegül Bayer, Ayşe Dilek, Hande Ciğeroğlu, Sabiha Çimen, Leyla Demir, Elif Saydam, Özlem Çankaya, Hatun Ekrem Aslan, Tuba Ateşçi, Sevilay Karlı, Emine Ülkü, Araz Nasim, Gol Karımı, Dilan Özdemir, Yasemin Ünlü, Zeliha Güney, Miney Güney, Pınar Bulunmaz, İsmi Bilinmiyor, Banu Uzun, Suna Gül, Saliha Gizem, İpek Akgül, Arzu G., Gülhan Korkmaz, H.L., Beste Ayşegül Yeşilyurt, Rojvelat Kızmaz, Sebahat G., Selma Abacı, Özlem Şımarık, Zozan Yayaşit, Burcu Demir, Hatice Alay, N.T., Muradiye Terzi, Zeynep Bilici,Pehlivanlıoğlu, İsmi Bilinmiyor, Sevda Timur, Katie Erorbay, Semra Kocaman, Yüksel Çağlar, Adile Oymak, Bahar Kanyılmaz, Zeynep Ece Aksay, Seher Kındaç, İsmi Bilinmiyor, Ayşegül Çınar, Şafiye Buraklar, Muradiye A., Shakhnoza Kurbonova, Safinaz A., Linda Yılmaz, Dilek Uzelli, Behiye Ediz, Vatfa Ecevit, Nazlı Elmas, Fahriye Kaya, Melike Akpınar, Nesrin Ünal, Ayşegül Oğuz, Hicret Can, Burcu Gezersoy, Kader İrgören, Şengül Yeşilkaya, Petek Akçağır, Melek Nur Özgener, Özge Gülenyüz, Şule Karamercan, Şule Tokel, Ulviye Eskici, Pervin Bal, Serap Biçer, Gülseven D., Meleknur Özgener, Tülay Dağaşan, Arzu Çınar, Gözde Yılmaz, N.K... ilk değillerdi ancak son olması umudu ile...