8K ve HDR ekran desteğiyle benzersiz görsel yetenekler

8K çekim, genişletilmiş gerçeklik ve sanal prodüksiyonun öncüleri için son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler sunuyor ve post prodüksiyonda geniş esneklik sağlıyor. Aynı zamanda son ürünleri tam 4K çözünürlükte üretme yeteneğini de koruyor. İçerik üreticilerinin 8K ham görüntülerle ayrıntılı bir şekilde çalışabilmesi için ASUS, dünyanın ilk 8K Mini LED profesyonel monitörü olan ProArt Display PA32KCX'i duyurdu. Bu 32 inçlik 8K monitör (7680 x 4320), dünya standartlarında renk doğruluğu için birin altında ortalama ΔE değeri sunuyor ve muhteşem doygun renk üretimi için sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının yüzde 97'sini kapsıyor. 4096 bölgeye sahip Mini LED arka aydınlatma, 1200 nit maksimum parlaklığa ve endüstri lideri 1000 nit tam ekran sürekli parlaklığına sahip. Bu da ProArt Display PA32KCX'i HDR iş akışları için ideal bir seçenek haline getiriyor. Ürün, HLG ve HDR10 dahil olmak üzere birden fazla HDR meta veri biçimini destekliyor. Böylece içerik üreticilerine içeriğin son teslimat için gönderilmeden önce geniş bir hedef ekran yelpazesi için nasıl görüneceğini kontrol etme imkanı sunuluyor. Dahili motorlu katlanan renkölçer, ekranın profesyonel düzeyde doğruluğunu uzun süre boyunca korumayı kolaylaştırıyor ve kalibrasyonun yaratıcı iş akışlarını aksatmaması için otomatik/ kendi kendine kalibrasyon desteği veriyor.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ

PROART Display PA32KCX, LuxPixel Teknolojisi ile son derece rahat bir görüntü deneyimi sunuyor. Bu teknoloji, Anti-Glare, Low-Reflection (AGLR) teknolojisi ve Eye Care+ gibi en son gelişmeleri bünyesinde barındırıyor. İçerik üreticileri Lux- Pixel Teknolojisi sayesinde fikirlerini sonuna kadar takip edebilir ve göz yorgunluğu ve ışık rahatsızlıkları yaşamadan sanat eserlerinin görüntü kalitesini koruyabiliyor. Son olarak, ProArt Display PA32KCX, sette veya stüdyoda üstün esneklik için yaratıcılara zengin bir bağlantı seçeneği sunuyor. HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 bağlantı noktalarının yanı sıra bir USB bağlantı merkezi ve 96 W USB Power Delivery özellikli çift Thunderbolt 4 USB Type- C bağlantı noktası çok yönlü kullanım olanakları sunuyor.