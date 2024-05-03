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Haberler Yaşam Askerlik yerleri açıklandı! MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri açıklandı! MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı. Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler '2024 mayıs celbi sorgulama, askerlik yerleri öğrenme' aramasını sürdürüyor. İşte e-devlet MSB askerlik yerleri öğrenme ekranı...

HABER MERKEZİ
Askerlik yerleri açıklandı! MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri nereden öğrenilir? Askerlik yerleri sorgulaması nereden yapılır? MSB Mayıs celbi sorgulaması nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. Askerlik yerleri e-devlet üzerinden açıklandı. İşte e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri açıklandı! MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik yerleri açıklandı! MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik yerleri açıklandı! MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

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