Askerlik yerleri açıklandı! MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri nereden öğrenilir? Askerlik yerleri sorgulaması nereden yapılır? MSB Mayıs celbi sorgulaması nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. Askerlik yerleri e-devlet üzerinden açıklandı. İşte e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Mayıs/Haziran ve Temmuz 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024
Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024
Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.