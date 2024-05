Dizüstü mü tablet mi?

Okula giderken çocuğunuzun ihtiyacına göre tablet ya da dizüstü bilgisayar seçebilirsiniz. Ancak dizüstü bilgisayarlar üretkenlik açısında bir adım önde olsalar da dokunmatik ekranlı olanlar dikkat çekiyor. Dizüstü bilgisayar ya da tablet hangisini ne zaman seçeceğinizi bilemiyorsunuz. Aslında her ikisini de kullanacağınız seçenekler de var. Ancak dokunmatik ekran yeteneğine sahip dizüstü bilgisayarların fiyatları genelde daha tuzlu oluyor. Ayrıca depolama alanı yani bellek kapasitesini artırmaya gelince maliyet biraz daha artıyor. Oysa bulut maliyeti genelde daha düşük. Üstelik hem güvenilir hem de istediğiniz cihazdan ulaşma yetenekleri dolayısıyla bulut tabanlı kullanıma uygun bilgisayarlar öğrencilerin hem günlük hem de eğlence ihtiyacını daha iyi karşılıyor.

11 SAAT PİL ÖMRÜ

Sahip olduğu Intel Core i3-N305 işlemcisi sayesinde kullanıcıları yaratıcılık, bağlantı kurma ve eğlence konularında destekleyen yeni Acer Chromebook Plus 514, daha fazla depolama alanı, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme, yaratıcı uygulamalar gibi Chromebook Plus'a dair heyecan verici özellikleri de beraberinde getiriyor. Chromebook, dayanıklı bir MIL-STD 810H uyumlu şasi tasarımı tarafından desteklenen 300-nit 14 inçlik Full HD (1920x1080) ekranıyla ve 11 saate varan pil ömrüyle tüm gün boyunca sürecek bir deneyime fırsat sunuyor. Olağanüstü görseller sunan yapay zeka araçlarıyla desteklenmiş Full HD web kamerası ile yeni Acer Chromebook Plus, gelişmiş video konferans teknolojisinin yanı sıra, DTS Audio ile desteklenen çift yukarı yönlü hoparlörleriyle iyileştirilmiş bir kullanım sağlıyor. Acer, Chromebook Plus dizüstü bilgisayar serisini Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) ile genişletiyor ve kullanıcıların ChromeOS'in yapay zeka destekli yetenekleri sayesinde çok daha fazlasını yapabilmelerini sağlayan performans odaklı, kompakt ve dayanıklı bir model sunuyor.

YETENEKLİ KAMERA

Web kamerasının yüze yönelik otomatik pozlama özelliği, daha hoş görüntüler için pozlamayı kamera karşısındaki kullanıcının yüzünün etrafındaki aydınlatma koşullarına göre ayarlıyor. Ayrıca web kamerası, düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler üretmek için de Blue Glass lense sahip. Gizliliğe ihtiyaç duyulduğunda ise web kamerası fiziksel bir kapakla kapatılabildiği gibi kullanıcılar çift mikrofonun sesini ve kamerayı tek bir tıklamayla kapatabiliyor. Ayrıca, olağanüstü görseller, DTS® Audio özelliğine sahip, yukarı yönlü ses veren ikili hoparlörlerle tamamlanıyor. Bu yeni seri, kullanıcıların önemli içeriklerini yerel olarak depolayabilmeleri için 512 GB'a kadar depolama alanına sahip konfigürasyonlarda kullanıcılarla buluşacak. Acer Chromebook Plus 514 kullanıcıları internet bağlantısından uzaktayken bile Chromebook Plus'taki Dosya senkronizasyonu sayesinde, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar'a, çevrimiçi veya çevrimdışı olarak, her zaman erişebilir durumda olacak.

SORUNSUZ CIHAZ YÖNETIMI

YENİ Acer Chromebook Plus 514, okullarda sorunsuz cihaz yönetimi için Chrome Education Upgrade ile birlikte sunuluyor. Bu, yöneticilerin cihazları geniş ölçekte yönetmesine yardımcı oluyor ve tüm Chromebook Plus özelliklerinin yönetilmesini sağlayarak yönetici politikaları sunuyor. Acer Chromebook Plus 514, yüksek öğrenim öğrencileri için de çevrimdışı üretkenliği etkinleştirmek amacıyla Adobe Express ve Dosya Senkronizasyonu gibi araçlara erişimi mümkün kıldığı için mükemmel bir cihaz. Yöneticiler, Chrome Education Upgrade'in 7/24 Google desteği gibi işlevsel özelliklerinden de yararlanabiliyor. Yeni seri, ChromeOS'in yerleşik iş özelliklerinin kilidini açan Chrome Enterprise Upgrade özelliğiyle de sunuluyor.