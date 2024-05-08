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Haberler Yaşam İzmir köfte nasıl yapılır? Lezzetli İzmir köfte malzemeleri...

İzmir köfte nasıl yapılır? Lezzetli İzmir köfte malzemeleri...

Doyurucu ve lezzetli yemekler arasında üst sıralarda yer alan İzmir köftenin tarihi araştırılıyor. Akşam menüsünde İzmir köfte yapmak isteyenler 'İzmir köfte nasıl yapılır? İzmir köfte malzemeleri neler?' sorularını araştırıyor. İşte lezzetli ve pratik İzmir köfte tarifi...

HABER MERKEZİ
İzmir köfte nasıl yapılır? Lezzetli İzmir köfte malzemeleri...

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan İzmir köftenin nasıl yapılacağı araştırılıyor. Bereketli ve yapımı da kolay olan İzmir köftenin yapılışını sizler için derledik. İşte İzmir köfte malzemeleri ve tarifi...

İzmir köfte nasıl yapılır? Lezzetli İzmir köfte malzemeleri...

İZMİR KÖFTE İÇİN MALZEMELER

500 gr orta yağlı kıyma
2-3 sivri biber
1 küçük boy rendelenmiş soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz
Kimyon
Karabiber
1 yemek kaşığı galeta unu
1 yumurta
3 dilim bayat ekmek içi
3 patates
Ayçiçeği yağı
Sosu için;
3 domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Kırmızı toz biber

İzmir köfte nasıl yapılır? Lezzetli İzmir köfte malzemeleri...

İZMİR KÖFTE TARİFİ
Kıymayı bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, galeta unu, yumurta, bayat ekmek içi, çok ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatı ekleyip iyice yoğurun.

Köfte harcından cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Kızgın yağda hafifçe kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Patatesleri soyup elma dilimi şeklinde kesin. Tuz ekleyip kızgın yağda kızartın.

İzmir köfte nasıl yapılır? Lezzetli İzmir köfte malzemeleri...

Yemeğin sosu için domatesleri elma dilimi şeklinde doğrayıp salça ile birlikte zeytinyağında karıştırmadan 10 dakika pişirin.

Tuz ve toz biberi ekleyip tatlandırın. Sosu ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir kaba köfteleri ve patatesleri yerleştirin.

Hazırladığınız sosu patates ve köftelerin üzerinde gezdirin. Sivri biberlerin çekirdeklerini temizleyip iri parçalar şeklinde doğrayıp ilave edin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin.

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