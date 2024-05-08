Muğla’dan Oxford’a uzanan başarı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülden Yüksel, 'TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu'nu kazandı. Bir ilki gerçekleştiren Yüksel, İngiltere'de Oxford Üniversitesi'ne gidecek.

MSKÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Öğretim Üyesi Dr. Gülden Yüksel aynı zamanda Metinbilim Enstitüsü Derneği Başkan Yardımcısı.

MSKÜ'DEN sosyal bilimler alanında Oxford'a doktora sonrası çalışma yapmak için giden ilk öğretim üyesi olan Yüksel'in çalışmaları bir yıl sürecek. Başarılı akademisyen, İngiliz Romanı alanında araştırmalar yapacak.