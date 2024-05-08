Özkan çifti Başkan Erdoğan’la görüştü

BAŞKAN Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve yüz, kol ve rahim nakilleriyle bilinen eşi Prof. Dr. Ömer Özkan ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleyen ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaketi ve ilgisiyle değerli bir buluşma gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın nazik kabulü, ilgisi ve destekleri, bizleri daha da motive ederek ülkemize, vatanımıza yapacağımız katkılar için ilham kaynağı oldu. Bu motivasyonla büyük bir heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere tanıdığı bu değerli fırsat için içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.