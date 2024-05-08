Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sorgulama ekranı...

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre ALES sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM ALES/1 sonuç ekranı...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.