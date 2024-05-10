Bir uçak daha faciadan döndü

Almanya'nın Köln kentinden gelen ve 184 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Corendon Havayolları'na ait yolcu uçağı dün Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na inişi sırasında kaza yaptı. Yolcu uçağının piste inmesiyle ön lastiği patladı. Büyük paniğe neden olan kaza, uçağın sürüklenmesiyle sonuçlandı.

190 KİŞİ SORUNSUZ TAHLİYE EDİLDİ

İnişi problemsiz gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı. Havalimanında uçakların kalkışının iptal edilmesi nedeniyle diğer tarifeli uçak yolcular havalimanı dışında bekledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır" denildi.

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun ise, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcuların pasaport kontrollerinin ardından havalimanından çıkışlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

YANGIN İDDİALARI YALANLANDI

Altun, "Bugün için 12 uçuşumuz var, 7 iç, 5 dış hat olmak üzere, ancak bunları gerçekleştiremeyeceğiz, Antalya'ya aktarım yaptık. Uçağın pistten çekilmesine yönelik çalışmalar saat 22.00'ye kadar sürecek. Uçağın pistten çekilmesi gerekiyor. Uçağın pistte bulunması nedeniyle hava trafiği geçici olarak kapatıldı" dedi. Bazı sosyal medya hesapları ve haber kanallarında uçağın yandığı, yaralıların olduğu yönünde asılsız bilgiler yer aldığını ifade eden Altun, bu tür bilgilere itibar edilmemesini istedi. Altun, hiçbir yolcunun yaralanmadığını, acil müdahale gerektirecek bir durumun yaşanmadığını sözlerine ekledi.