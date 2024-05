Profesyonelleri güçlü kılacak M4 çip geliyor

Tablet kategorisinin en güçlü markası haline gelen Apple iPad Pro M4 çiple profesyonellerin performans beklentisine yanıt vermeyi hedefliyor. Dokunmatik ekranlı tabletler eski parlak günlerini yaşamasa da performans ve mobil çalışma arzusuna yönelik seçenekler artıyor.

GÜMÜŞ VE UZAY RENGİ VAR

Performans odaklı çalışan tasarımcı, yazılım geliştiricilerin aklını çelecek yeni ürünler dokunmatik ekran tarafında gelmeye devam ediyor. Sonuçta profesyoneller cihazlarını tatillerde bile yanından ayırmıyor. Ancak cihazı taşırken ağır bedel ödememek için daha hafif taşınabilir ürünleri tercih ediyor. İşte tam bu isteğe karşılık veren yeni iPad Pro modelleri karşımıza çıktı. Apple ince ve hafif tasarımıyla taşınabilirliği ve performansı bir üst seviyeye çıkaran çığır açıcı yeni iPad Pro modelini tanıttı. Gümüş ve uzay siyahı renk seçenekleri bulunan yeni iPad Pro 11 inç ve daha geniş 13 inç iki farklı boyutta sunuluyor. Çift katmanlı OLED teknolojisine sahip yeni, Ultra Retina XDR ekran. Yeni iPad Pro, performans ve becerilerde büyük gelişmelere imza atan yeni nesil Apple M4 çiple profesyonel kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

YENİ EKRAN MOTORU GELİŞTİRİLDİ

M4 çip, Ultra Retina XDR ekran için netlik, canlılık ve parlaklık sağlayan yepyeni bir ekran motoruna sahip. Yeni bir CPU, M3 çipin GPU mimarisi üzerine yapılandırılan yeni nesil bir GPU ve şimdiye kadarki en güçlü Neural Engine sayesinde yeni iPad Pro, yapay zeka için olağanüstü bir güç sergiliyor. iPad Pro'nun çok yönlülüğü ve gelişmiş özellikleri, yepyeni aksesuarlarla birlikte üst düzey bir deneyim sunuyor. Apple Pencil Pro yepyeni ve güçlü etkileşimlerle kalem deneyimini daha da ileri taşıyor. Magic Keyboard ise daha ince ve daha hafif yeni tasarımıyla inanılmaz özellikler sunuyor. 11 inç model yalnızca 5,3 milimetre inceliğinde. 13 inç model ise 5,1 milimetreyle daha da ince ve etkileyici bir tasarıma sahip. Üstelik her iki model de önceki tasarımlar kadar dayanıklı. 11 inç modelin ağırlığı 450 gramdan daha az. 13 inç model ise bir önceki modele kıyasla 100 gram kadar daha hafif. Her ikisi de profesyonel kullanıcıların iş akışlarını daha fazla alanda, yeni yollarla geliştirmelerine olanak sağlıyor. Yeni iPad Pro iki harika renk seçeneğiyle sunuluyor: gümüş ve uzay siyahı. Her iki seçeneğin kasasında da yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanılıyor.

PARLAMA DAHA AZ OLACAK

Renk yönetimli yapılan ileri seviye iş akışlarında veya zorlu ışık koşullarına sahip ortamlarda çalışan profesyonel kullanıcılar için iPad Pro'da ilk kez nano-texture cam seçeneğini sunuyor. 1 Nanometre ölçeğinde hassas bir şekilde işlenen nano texture cam, ortam ışığını dağıtarak parlamanın daha da azalmasını sağlıyor. Yeni iPad Pro'nun inanılmaz ince ve hafif tasarımı ve oyunun kurallarını değiştiren ekranı, performansta büyük yeniliklere imza atan yeni nesil Apple M4 çiple hayat buluyor. Daha da fazla güç tasarrufu sağlayan ikinci nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretilen M4 çip, yeni iPad Pro'nun tasarımına çok uygun. Yepyeni ekran motoruyla M4 çip, Ultra Retina XDR ekran için büyüleyici renkler, parlaklık ve netlik sağlayan yenilikçi bir teknoloji sunuyor. Dört adede kadar performans çekirdeğine ve şimdi altı adet verimlilik çekirdeğine sahip yeni CPU2 ve yeni nesil yapay öğrenme (ML) hızlandırıcıları, önceki nesil iPad Pro'nun M2 çipine kıyasla 1,5 kata kadar daha hızlı CPU performansı sağlıyor.3 M4 çip, M3 çipin GPU mimarisi üzerine inşa edildi. 10 çekirdekli GPU ile birlikte Dynamic Caching, donanım hızlandırmalı örgü gölgelendirme ve donanım hızlandırmalı ışın izleme gibi güçlü özellikler ilk kez iPad'e geliyor