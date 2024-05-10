Yeni tasarımlar için güçlü yardımcılar hazır

HUAWEI MateBook X Pro'nun en yeni sürümü sadece 980 g ağırlığında ve sadece 13,5 mm kalınlığında. Intel Core Ultra 9 yüksek performanslı işlemciye sahip 1 kg'ın altında ağırlığa sahip tek dizüstü bilgisayar.

METİN OKUMA RAHATLIĞI

HUAWEI MatePad 11.5" S, yeni nesil HUAWEI PaperMatte Ekrana sahip ilk üretkenlik tabletidir. HUAWEI PaperMatte Ekranın yenilikçi tasarımı, yüzey yansıtıcılığını yüzde 2'nin altına düşürerek ışık parazitini yüzde 99 oranında ortadan kaldırıyor. Böylece parlak ışıklı iç mekanlarda veya güneş ışığında bile kullanıcılar 3:2 en boy oranını, 144 Hz'lik yüksek yenileme hızını ve 2.8K çözünürlüğü ile rahatça metin okuyabilir veya video izleyebilir. HUAWEI, resim yapma keyfini tüm tüketicilere ulaştırmak için kendi geliştirdiği GoPaint uygulamasını yayınladı. Bu uygulama, HUAWEI 2012 Laboratuvarları ve malzeme, fiziksel optik ve grafik işleme dahil olmak üzere sekiz alandan diğer Ar-Ge ekipleri tarafından ortaklaşa geliştirildi. HUAWEI ayrıca canlı ve gerçekçi yazı ve resim efektlerine sahip bir uygulama oluşturmak için en iyi sanat ekipleriyle birlikte çalıştı.

GERÇEKÇİ DOĞAL TUVALLER

100'den fazla farklı sanal fırça ve öncü gerçekçi dokularla birlikte gelen uygulama, kullanıcılara üzerinde resim yapabilecekleri gerçekçi ve doğal tuvaller sunuyor. FangTian Painting Engine sayesinde GoPaint, kullanıcının fırça darbelerine anında yanıt vermek için çok sayıda katmanı, düşük gecikme süresini ve yüksek kare hızını destekliyor. HUAWEI tabletlerin güçlü performansı ile birleşen GoPaint hem amatörlere hem de profesyonel sanatçılara hitap edecek otantik, profesyonel, akıllı ve kullanımı kolay bir resim yapma uygulaması sunuyor. HUAWEI ayrıca GoPaint'i, kullanıcıların uygulamadaki her bir aracı kavramalarına yardımcı olmak için eksiksiz bir eğitim seti ile donattı. Kullanıcılar, basitten başlayarak ve daha üst düzey işlevler hakkındaki bilgilerini kademeli olarak derinleştirerek resim yapmayı öğrenebilirler. Huawei, GoPaint'in araştırma ve geliştirme çalışmaları için üç yıl harcadı. Bu girişime ayrılan kaynaklar yeni bir tablet geliştirmek için yeterli olabilecekken, bunun yerine amaç, herkesin güzel şeyler yaratabileceği umuduyla, dünyanın dört bir yanındaki tablet kullanıcılarına indirmesi ücretsiz bir boyama uygulaması sunmaktı.