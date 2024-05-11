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Güneş'te son yılların en büyük patlaması! Jeomanyetik Fırtına uyarısı!

Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamaların ardından ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda 2005 yılından bu yana ilk kez bu şiddete bir Jeomanyetik Fırtına yaşanabileceği belirtildi. Fırtınadan kaynaklı olarak saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği ve bazı elektronik aletlerin hiç çalışmayabileceği ifade edildi.

AA
Güneş’te son yılların en büyük patlaması! Jeomanyetik Fırtına uyarısı!

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceği bildirildi.

NOAA ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nin açıklamalarında, "Şiddetli (G4) bir jeomanyetik fırtınanın muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi ve hafta sonu devam etmesi kuvvetle muhtemeldir." ifadesine yer verildi.

Güneş’te son yılların en büyük patlaması! Jeomanyetik Fırtına uyarısı!

Kuzey yarım kürede etkilerinin görülmesi beklenen jeomanyetik fırtınasının kesin zamanlamasının halen netleşmediğinin belirtildiği açıklamada, fırtınanın bugünden itibaren başlayabileceği ve "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurguladı.

Güneş’te son yılların en büyük patlaması! Jeomanyetik Fırtına uyarısı!

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu ve dünyanın 16 katı büyüklüğünde yer kapladığı belirlendi.

MUHTEMEL ETKİLERİ KONUSUNDA UYARI YAPILDI
NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Güneş’te son yılların en büyük patlaması! Jeomanyetik Fırtına uyarısı!

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

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