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Kadın hükümlülere "Anneler Günü" dolayısıyla açık görüş izni

Son dakika haberleri...Anneler Günü nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacak.

AA
Kadın hükümlülere Anneler Günü dolayısıyla açık görüş izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

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