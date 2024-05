ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI! 2024 KPSS başvurusu nereden nasıl yapılır?

KPSS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır