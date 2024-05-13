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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME EKRANI! 2024 MEB il içi tayini nasıl yapılır?

2024 öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Peki MEB öğretmenlerin il içi tayinleri nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları neler? İşte MEB il içi yer değiştirme ekranı...

GÖZDE AYVAZ
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME EKRANI! 2024 MEB il içi tayini nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri başladı. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan başvurularda şartları karşılayan adaylar il içi yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Peki 2024 MEB il içi yer değiştirme içi şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME EKRANI! 2024 MEB il içi tayini nasıl yapılır?

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME EKRANI! 2024 MEB il içi tayini nasıl yapılır?

Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller
1. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanında görev yapmakta iken bulunduğu eğitim kurumuna zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmekte iken 18 Haziran 2023 tarihli ve 32225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulanlar,

2. Halen görev yaptıkları kurumlarda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler,

3. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,

4. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME EKRANI! 2024 MEB il içi tayini nasıl yapılır?

Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME EKRANI! 2024 MEB il içi tayini nasıl yapılır?

Başvuruların Alınması Başlangıç: 13 Mayıs 2024 Bitiş : 17 Mayıs 2024 (Saat 16.00)

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı 22 Mayıs 2024

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması 22-23 Mayıs 2024

Görevden Ayrılma İşlemleri 14 Haziran 2024 itibarıyla

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