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Haberler Yaşam Ankara’da korkunç olay: Ailesini katletti

Ankara’da korkunç olay: Ailesini katletti

HABER MERKEZİ
Ankara’da korkunç olay: Ailesini katletti
ANKARA'DA komiser yardımcısı Veysel Öztürk ailesini katletti. Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Öztürk, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, tabanca ile eşini ve çocuklarını öldürdü. Aynı silahla Öztürk, hayatına son verdi. Komşulardan Gülşen Akdemir, "Eşiyle arasında boşanma aşamasında olduğunu duyduk. Daha önce hiç kavgalarını görmemiştik" dedi.
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