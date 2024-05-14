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Haberler Yaşam Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

DHA
Usta oyuncu Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

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