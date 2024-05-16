  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın

Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın

HABER MERKEZİ
Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın
İSTANBUL Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı girişindeki 123 yıllık Pandeli Lokantası'nın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mısır Çarşısı'nın sahil tarafına bakan balık pazarı kapısı girişindeki lokantanın bacasında belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Dün meydana gelen olayda bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da olay yerine gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, restoran bacasından kaynaklanan yangının, tarihi çarşının diğer kısımlarına sirayet etmeden söndürüldüğünü söyledi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA