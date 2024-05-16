Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın

İSTANBUL Fatih'teki tarihi Mısır Çarşısı girişindeki 123 yıllık Pandeli Lokantası'nın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mısır Çarşısı'nın sahil tarafına bakan balık pazarı kapısı girişindeki lokantanın bacasında belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Dün meydana gelen olayda bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve zabıta ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da olay yerine gelerek yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, restoran bacasından kaynaklanan yangının, tarihi çarşının diğer kısımlarına sirayet etmeden söndürüldüğünü söyledi.