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‘Uçak Kazası’nın hükümlüsü yakalandı

14 yıl önce Isparta’da meydana gelen uçak kazasında 7’si mürettebat, 6’sı profesör, toplam 57 kişi hayatını kaybetmişti. Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci ise yıllardır aranıyordu.

HABER MERKEZİ
‘Uçak Kazası’nın hükümlüsü yakalandı

Isparta'da 2007 yılında yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin görülen dava kapsamında hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Yavuz Çizmeci, İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

DAVA AÇILMIŞTI

Ekipler, Gaziantep'e gitmek üzere havalimanına gelen ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu. İncelemede kişinin, 30 Kasım 2007'de İstanbul-Isparta seferini yaparken düşen uçak kazasına ilişkin yargılandığı davada hakkında hapis cezası bulunan Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık AŞ ortağı Yavuz Çizmeci Yavuz Çizmeci olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çizmeci, cezaevine gönderildi. İstanbul'dan Isparta'ya gelen Atlasjet Havacılık AŞ yolcularını taşıyan Dünyaya Bakış (World Focus) Hava Taşımacılığı AŞ şirketine ait yolcu uçağı, 30 Kasım 2007'de Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düşmüş, kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölenler arasında, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarım ve Test Laboratuvarı Kuruluşu" başlıklı Devlet Planlama Teşkilatı projesinin 4. çalıştayına katılmak üzere yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkol Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da bulunuyordu.

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