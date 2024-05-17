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Haberler Yaşam 29 kişinin öldüğü olayla ilgili 13 kişiye soruşturma

29 kişinin öldüğü olayla ilgili 13 kişiye soruşturma

HABER MERKEZİ
29 kişinin öldüğü olayla ilgili 13 kişiye soruşturma
İSTANBUL Beşiktaş'ta "Masquerade" adlı gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği'nden binaya ilişkin izin ve denetim belgesi veren 14 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Valilik aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi. O dönemin belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü olan Cemal Aksoy 2017 yılında hayatını kaybettiği için sayının 13 olduğu belirtildi.
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