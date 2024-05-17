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Annem olur musun!

Sevgi evinde yaşayan 8 yaşındaki Umay’ın hayatı, Güngör Kurugül ile tanışınca değişti. Gönüllü olarak saçını kesen Kurugül’e, “Ben de seninle gitmek istiyorum annem olur musun?” diye soran Umay’ın koruyucu ailesi olan Kurugül sarıp sarmaladığı küçük çocuğu sevgiyle büyütüyor

İHSAN KARATAŞ
Annem olur musun!

AFYONKARAHİSAR'DA yaşayan kuaför Güngör Kurugül (48), belli aralıklarla sevgi evlerine gidip gönüllü olarak çocukların saçlarını kesiyordu. Kurugül'ün sevgi evine yaptığı bir ziyaret ise hem 8 yaşındaki Umay'ın hem de Kurugül ve ailesinin hayatını kökten değiştirdi. Mutlu bir evliliği ve 3 çocuğu olan Kurugül, elinden tutup, "Ben de sizinle gitmek istiyorum annem olur musun?" diyen Umay'ın koruyucu ailesi olmaya karar verdi.

SICAK BİR YUVA VERDİ

EŞİYLE birlikte yaptıkları başvuru kabul edilen Kurugül, prosedürlerin tamamlanmasının ardından küçük kıza sıcak bir yuva verdi. Umay'ın kendisine 'anne' diye seslenmesinden çok etkilendiğini anlatan Kurugül, "Çok duygulanmıştım. Koruyucu aile olma fikrini eşim ve çocuklarım da kabul edince hayatımız değişti. Umay'la günlerimiz çok güzel geçiyor. Evimize o kadar çabuk adapte oldu ki sanki ben doğurmuşum gibi hissediyorum" dedi.

25 BİN ÇOCUK VAR

TÜRKİYE genelinde 25 bin çocuk, Aile Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde koruma altında bulunuyor. Bu çocuklardan sadece 10 bininin koruyucu ailesi var.

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