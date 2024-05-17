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Hac vizesi olmayana 10 bin Riyal ceza

HABER MERKEZİ
Hac vizesi olmayana 10 bin Riyal ceza
DİYANET İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini yapmaya çalışanlara 85 bin Türk lirasına denk gelen 10 bin riyal para cezası uygulayacağını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonundaki görevlerinden birinin hacıların güvenliğiyle ilgili tedbirler almak olduğunun altını çizen Bircan, şöyle devam etti: "Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da hac vizesi dışında turist, işçi, umre, ticari gibi değişik vizelerle kural dışı hac ibadeti yapmak isteyenlere 10 bin riyal para cezası uygulanacağını bildirdi. Bu çerçevede Türkiye olarak, Suudi makamlarıyla işbirliği içinde olacak ve yasa dışı yollarla hac yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü tedbiri alacağız."
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