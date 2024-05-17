Her aramada akıllı sonuç her soruda akıllı asistan

Yapay zeka etkisini pek çok farklı uygulamada gösteriyor. Google ve Open AI bu alanda yarışan iki dev olarak bu hafta başında güçlü bir rekabete girdi. Düzenledikleri etkinliklerde kullanılan demolar devam etti. Google'ın üretici yapay zeka etkisini Gemini ile her isteğe göre şekillendirmeye başladı. 1.5 Flash Gemini ailesinin en yeni modeli, API ile kullanılan diğer modellerin de en hızlısı. Yüksek hacimli ve sık tekrar eden görevler için optimize olarak çalışıyor. Uzun bağlam penceresinde eşsiz çalışmasına ek olarak maliyet açısından daha verimli.

SİNEMATİK GÖRÜNTÜLER

1.5 Pro'ya nazaran daha hafif bir model olmasına rağmen geniş veri üzerinde çok formatlı mantık yürütme kapasitesine sahip. 1.5 Flash özet çıkarma, sohbet uygulamaları, görüntü ve videonun yazıya çevrilmesi, uzun belge ve tablolardan veri çıkarma ve benzer birçok görevde üst düzey performans sergiliyor. Yüksek çözünürlüklü video üretmek için şimdiye kadarki en yetenekli modeli Veo'yu, ve en yüksek kalitede metinden görüntü üretme modelimiz Imagen 3'ü ilk kez tanıttı. Ayrıca Music AI Sandbox ile oluşturulan yeni demo kayıtlarını da ilk kez etkinlikte ortaya çıkardı. Aramalar artık plan yapmanın ilk adımı olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca, üretken medya teknolojilerimizin kalitesini artırma konusunda inanılmaz bir ilerleme kaydedildiği görülüyor. Veo, çeşitli sinematik ve görsel tarzlarda bir dakikayı aşabilen yüksek kaliteli 1080p çözünürlüklü videolar üretiyor.

Yapılan aramalardan elde edilen sonuçlar artık hayal edilenden daha fazlasını sunuyor. Yapay zeka sayesinde istenilen bilgilere erişim sadece birkaç saniye sürüyor.

Veo doğal dil ve görsel semantik anlayışa sahiptir ve kullanıcının yaratıcı vizyonunu yakından temsil eden videolar üretebiliyor. Ayrıca daha uzun istemlerde ayrıntıları doğru şekilde işleyebilir ve tonu yakalayabiliyor. Model, aynı zamanda hızlandırılmış çekim veya havadan manzara çekimleri gibi sinematik terimleri de anlayarak benzeri görülmemiş düzeyde yaratıcı kontrol sağlıyor. Tutarlı görüntüler oluşturur: İnsanlar, hayvanlar ve nesneler çekimlerde gerçekçi bir şekilde hareket ediyor.

YAPAY ZEKAYA SORUN

ARTIK Google aramaları yapay zeka ile planlamanın ilk adımı olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde üretken yapay zekanın sunduğu olanaklar sayesinde 'Arama', hayal ettiğinizden daha fazlasını yapabiliyor. Artık aklınızda ne varsa ya da ne yapmanız gerekiyorsa yapay zekaya sorabiliyorsunuz. Arama sistemlerimizle araştırmadan planlamaya ve beyin fırtınasına kadar pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. Kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlerden, bazı uygulamalarda düşük gecikme süresine ve daha uygun yayınlama maliyetlerine ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz.