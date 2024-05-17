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Haberler Yaşam Oyunda kalmak istersen geleceğin teknolojisini kullan

Oyunda kalmak istersen geleceğin teknolojisini kullan

TİMUR SIRT
Oyunda kalmak istersen geleceğin teknolojisini kullan

TÜRK Telekom'un oyun performansını internet ve oyun odaklı fırsatlarla güçlendiren markası GAMEON, oyunseverlere ve oyun ekosistemine fayda sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom GAMEON'un toplam 100 bin TL ödül havuzuna sahip "GAMEON PUBG: BATTLEGROUNDS

Turnuvası" mayıs ayında başlıyor.

BİR ARAYA GELİYOR

1 Mayıs tarihi itibarıyla kayıtların başladığı 'PUBG:BATTLEGROUNDS Turnuvası'nda, alanın son kez daralacağı yarı final ve final aşamaları, 1-2 Haziran'da GAMEON Twitch & Youtube ve Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Türkiye'de oyunun ve oyuncunun ihtiyaç duyduğu teknolojinin sahibi Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. GAMEON, oyuncuların takip ettikleri ve severek oynadıkları oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarını dâhil ederek düzenlediği turnuvalarla oyunseverleri ve popüler e-Spor takımlarını bir araya getiriyor. GAMEON VALORANT Turnuvası'nın ardından şimdi de battle royale oyunlar arasında en sevilen oyunlardan olan PUBG:BATTLEGROUNDS Turnuvası GAMEON ile başlıyor.

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