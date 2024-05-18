MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacak.



Adaylar sözlü sınava, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik ve mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya şeffaf ve numaralı gözlük hariç, banka kredi kartı gibi kartlar, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizat, kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kağıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete gibi yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek gibi maddelerle giremeyecek.