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Haberler Yaşam Meteoroloji'den Ege'ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Hafta sonunu gezerek değerlendirmek isteyenler hava durumunu araştırıyor. Ege'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. İşte 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ
Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye toz taşınımı uyarısı! 18 Mayıs Cumartesi hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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